Tödlicher Unfall: Witwe fordert Schadenersatz von Ferrari

Von Schwäbische Zeitung

Das Parkhaus am Sportbad wird eröffnet. Ab Samstag, 29. September gibt es in Friedrichshafen neue und barrierefreie Parkmöglichkeiten. Offiziell heißt das Parkhaus Stadtwerk am See-Parkhaus „Sportpark“. 420 extrabreite Stellplätze und acht Ladepunkte für E-Autos stehen darin zur Verfügung. Für Frauen, Eltern mit kleinen Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität werden spezielle Parkplätze angeboten. 13 Mio. Euro hat die Stadtwerk am See-Unternehmensgruppe dafür investiert.