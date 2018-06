Tödlicher Unfall: Rentnerin stirbt bei Kollision mit Baum

Nach der Kollision eines Autos mit einem Baum ist eine Rentnerin an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Der 86 Jahre alte Fahrer hatte in einer Rechtskurve in Langenneufnach (Landkreis Augsburg) die Kontrolle über das Auto verloren und war frontal gegen den Baum gerast, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein entgegenkommendes Auto konnte noch ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Rentner und seine 85 Jahre alte Frau wurden am Mittwoch schwerstverletzt in ein Klinikum gebracht. Die Frau erlag dort ihren Verletzungen.

Polizeimeldung