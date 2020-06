Tödlicher Unfall: Ermittlung wegen illegalen Motorradrennen

Nach einem tödlichen Motorradunfall ermittelt die Polizei gegen vier junge Biker wegen illegaler Kraftfahrzeugrennen. Wie das Würzburger Polizeipräsidium am Donnerstag berichtete, seien die Wohnungen der 18 und 19 Jahre alten Verdächtigen am Vortag durchsucht worden, insbesondere um Beweismaterial wie Filmaufnahmen der Rennen sicherzustellen.

Hintergrund ist, dass ein 24 Jahre alter Zweiradfahrer Ende Mai beim unterfränkischen Kirchzell (Landkreis Miltenberg) mit einem 19-Jährigen, der mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung fuhr, zusammengestoßen war. Der Ältere starb noch an der Unfallstelle, der Jüngere wurde von einem Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Die Ermittlungen zu dem Unfall ergaben, dass die beiden Fahrer zu einer fünfköpfigen Gruppe gehören sollen, die sich auf der Kreisstraße bei Kirchzell zu verbotenen Rennen verabredet haben.

Pressebericht