Bei einem Betriebsunfall in Mittelfranken ist ein 26-Jähriger gestorben. Als er in einem Unternehmen in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) an massiven Holzteilen arbeitete, löste sich ein Stück davon, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die fast eine Tonne schweren, herabfallenden Holzteile verletzten den 26-Jährigen so schwer, dass er am Montagnachmittag trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb.