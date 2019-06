Tödlicher Unfall auf Gehweg

Weil ein Radfahrer mit ihr zusammenstieß, ist eine 87-jährige Frau in Schwaben gestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau mit ihrem Rollator auf einem Gehweg in Rain (Landkreis Donau-Ries) unterwegs, als ihr der 28-jährige Radfahrer entgegenkam. Der Mann sah die Frau wegen einer Kurve erst sehr spät. Obwohl er versuchte, abzubremsen und auszuweichen, stieß er mit der Frau zusammen. Diese stürzte und verletzte sich am Kopf. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus, wo sie am Sonntag an ihren Verletzungen starb.

Die Polizei hat Anzeige wegen fahrlässiger Tötung erstattet. „Der Radfahrer ist voll verantwortlich, da gibt es kein Wenn und Aber“, sagte ein Sprecher.