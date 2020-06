Tödlicher Unfall auf A6: Transporter kracht in Stauende

Der Fahrer eines Transporters ist auf der Autobahn 6 bei Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land) mit seinem Wagen in ein Stauende gekracht und dabei tödlich verletzt worden. Der 43-Jährige wurde am Dienstag bei dem Unfall im Fahrerhaus eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Er erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Sattelzuges blieb den Angaben nach unverletzt. Die A6 war am Autobahnkreuz Altdorf bis zur Bergung des Opfers komplett gesperrt.