Tödlicher Unfall an Bahnübergang: Ermittlungen starten

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Seeshaupt (Landkreis Weilheim-Schongau) gibt es erste Erkenntnisse zum Unfallhergang. Demnach war das rote Blinklicht am Andreaskreuz intakt, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Warum die 67-jährige Autofahrerin aus Gräfelfing dennoch über den Bahnübergang fuhr, war noch nicht bekannt.

Den Polizeiangaben zufolge leitete der Zugführer der nach Tutzing fahrenden Regionalbahn sofort eine Notbremsung ein. Dennoch kollidierte der Zug mit der rechten Seite des Wagens, der sich mittig auf dem Bahnübergang befand. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 83 Jahre alte Beifahrerin starben sofort an der Unfallstelle. Eine Zuginsassin wurde bei der Notbremsung leicht verletzt, sie und 57 weitere Fahrgäste wurden von der Feuerwehr aus dem Zug geborgen. Der Sachschaden am Zug beträgt rund 100 000 Euro.

