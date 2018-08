Tödlicher Unfall: 82-jähriger Fahrer gerät in Gegenverkehr

Ein 82-jähriger Autofahrer hat auf der Bundesstraße 8 bei Regensburg einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Er selbst und seine 77-jährige Ehefrau wurden lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei in Wörth an der Donau mitteilte. Der 82-Jährige aus Regensburg geriet demnach aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in ein entgegenkommendes Auto eines 75-Jährigen, der starb. Der Unfall passierte in Leiterkofen, einem Ortsteil von Pfatter.