Tödlicher Bahnunfall von Aichach: Ursache weiter unklar

Nach dem Zugunfall von Aichach in Bayerisch-Schwaben mit zwei Toten ist weiter unklar, wie es zu dem Unglück gekommen ist. Die Ermittlungen liefen, hieß es dazu bei der Polizei am Donnerstag. Am Montagabend war wenige Hundert Meter vom Aichacher Bahnhof entfernt eine Regionalbahn auf einen stehenden Güterzug geprallt. Der 37 Jahre alte Lokführer des Personenzuges und eine 73 Jahre alte Passagierin starben, 14 Fahrgäste wurden verletzt.

Gegen den 24 Jahre alten Fahrdienstleiter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein entsprechender Haftbefehl wurde erlassen, allerdings außer Vollzug gesetzt, da keine Fluchtgefahr besteht. Der 24-Jährige muss deshalb vorläufig nicht ins Gefängnis.