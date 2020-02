Tödlicher Autounfall in Niederbayern

Eine 70-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau am Samstagabend mit ihrem Wagen auf eine Kreuzung, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Eine 25-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte mit ihrem Fahrzeug in das Auto der älteren Frau. Die 70-Jährige starb wenig später an ihren Verletzungen. Die 25-Jährige kam verletzt in eine Klinik. Die Bundesstraße 388 war nach dem Unfall halbseitig gesperrt.