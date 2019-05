Tödlicher Ausflug: 70-Jähriger stirbt beim Wandern

Ein 70-jähriger Mann ist beim Wandern im Ostallgäu ums Leben gekommen. Der Mann war auf dem Weg von der Wallfahrtskirche Maria Trost nach Nesselwang plötzlich zusammengebrochen und mit dem Kopf auf einen Baumstumpf aufgeschlagen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 70-Jährige war am Sonntagnachmittag mit einer Wandergruppe unterwegs. Obwohl seine Begleiter sofort Erste Hilfe geleistet hatten, starb er noch an der Unfallstelle. Unklar blieb zunächst, ob der Wanderer an den Folgen des Sturzes oder wegen eines gesundheitlichen Problems gestorben ist .

Mitteilung der Polizei