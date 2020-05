Dort, wo Kopf und Körper sonst zur Baustelle werden, herrscht ungewohnte Ruhe. Auch die Bodenseeklinik in Lindau, malerisch in Ufernähe gelegen, wurde von der Entschleunigung im Zuge der Pandemie erfasst. Keine Prominenten, die vor Deutschlands größter Klinik für Schönheitschirurgie ihren Limousinen entsteigen, um per Skalpell Glanz und Glamour nachhelfen, um Fett und Falten verbannen zu lassen. Keine „Normalbürger“, die auf die Insel Lindau pilgern, um danach endlich aus der Masse der Menschen hervorzustechen, und sei es nur durch eine ...