„SZ Magazin“ und „B.Z.“ gewinnen bei den Lead Awards

Das „SZ Magazin“ und die Berliner Boulevardzeitung „B.Z.“ haben 2016 in den Top-Kategorien des Medienpreises Lead Awards abgeräumt. Die Preisträger wurden am Montagabend in Hamburg bekanntgegeben. Die Lead-Award-Jury zeichnet alljährlich das Beste aus Zeitschriften, Zeitungen, Fotografie, Online und Werbung aus. Im nächsten Jahr werden die Preise zum 25. Mal verliehen. Der Vorsitzende der Lead Academy für Medien, Markus Peichl, plant dadür ein neues Konzept.

„So wie die Medienszene sich verändert, muss sich auch die Verleihung in neuer Form präsentieren.“ Für die Preisvergabe, die begleitende Ausstellung sowie ein erstmals geplantes dreiwöchiges „Festival der Publizistik“ sucht Peichl nun einen Hauptsponsor. Der bisherige Etat liege im unteren sechstelligen Euro-Bereich, müsste laut Peichl für das neue Format aber steigen.

Magazin: In der Königsdisziplin ging 2016 das „SZ Magazin“ als Sieger hervor. Als feste Konstante in der deutschen Magazinlandschaft und Publizistik, die sich durch anspruchsvollen Journalismus, handwerkliche Qualität, originelle Ideen und blattmacherischen Instinkt auszeichne, habe das Magazin die Jury überzeugt. Silber ging an die Zeitschrift „Vice“, Bronze an die verlagsunabhängige Musikzeitschrift „Spex“. Als Newcomer wurde das Essay- und Reportagemagazin „Block“ von Theresia Enzensberger gefeiert, das weder Themen noch Formate vorgebe und nur bei einer Vorbestellung von 1300 Exemplaren gedruckt werde.

Zeitung: „Es war ein Zeitungsjahrgang erster Güte“, teilte der Jury-Vorsitzende Markus Peichl mit. Zum einen habe es viele Relaunches und Neuerungen gegeben, zum anderen besteche die große Anzahl herausragender Einzelleistungen und publizistischer Kraftanstrengungen. Als Lead-Zeitung wurde die „B.Z.“ ausgewählt, die nach dem Urteil der Jury „den Boulevardjournalismus neu definiert hat, indem sie Breitenwirksamkeit, Ernsthaftigkeit und Anspruch verbindet“.

Auf dem Silber-Rang folgte die Wirtschaftszeitung „Handelsblatt“, die nach Auffassung der Juroren „konsequenter und besser als jede andere Zeitung die Umwandlung in ein tägliches Magazin“ hinbekommen habe. Bronze erhielt die Tageszeitung „taz“ - als „Vorreiter eines neuen, erweiterten, meinungsstarken Zeitungsjournalismus“.

Foto: Die türkische Fotografin Nilüfer Demir überzeugte die Jury mit ihrem Bild des toten Flüchtlingsjungen Aylan am Strand von Bodrum in der Türkei. Es ging als ein Symbol für die Flüchtlingskrise um die Welt.

Online: Als Webfeature des Jahres reüssierten mit den „Panama Papers“ und „Die große Flucht“ zwei Online-Beiträge der „Süddeutschen“, die der Jury zufolge für die exzellente Aufbereitung komplexer Inhalte im Internet stehen. Zum Webmagazin des Jahres wurde „faz.net“ gekürt. Auch eine mobile Anwendung war erfolgreich: Die App „Ankommen“ vom Goethe-Institut, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und ARD alpha.

Werbung: Die Jury entschied sich für Armin Jochum, dem Kreativchef der Agenturgruppe Thjnk, als „Creativleader“.

Die erfolgreichen Arbeiten sind noch bis zum 30. Oktober in den Hamburger Deichtorhallen/Haus der Fotografie zu sehen. Die Ausstellung mit allen nominierten Teilnehmern läuft dort bereits seit Ende August.

Lead Awards 2016