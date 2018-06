Syrer demonstrieren in Würzburg gegen Attentat

Syrische Flüchtlinge haben am Mittwoch in der Würzburger Innenstadt demonstriert, um sich von dem Angriff eines 17-Jährigen in einem Regionalzug zu distanzieren. Die Kundgebung stehe unter dem Motto „Nicht in meinem Namen“, sagten Sprecher von Veranstaltern und Polizei. Nach Angaben der Veranstalter nahmen rund 50 Menschen bei der Protestaktion teil. Die Polizei bestätigte, dass eine Demonstration ordnungsgemäß angemeldet worden sei. Sie sprach von 25 Teilnehmern. Die Flüchtlinge aus Ochsenfurt und Würzburg hätten die Demonstration selbst und auf eigene Initiative organisiert, sagte eine Sprecherin des Ochsenfurter Helferkreises.