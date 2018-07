SWR: Weltmeister Pavard beim FC Bayern schon unterschrieben

Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard wird den VfB Stuttgart nach Informationen des SWR spätestens 2019 verlassen und zum FC Bayern München wechseln. Der 22 Jahre alte Verteidiger soll schon während der Fußball-WM in Russland einen ab 2019 gültigen Vertrag in München unterschrieben haben, wie der Sender am Donnerstag auf seiner Internetseite berichtete. „Kein Kommentar“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke auf Nachfrage.

Bayerns neuer Trainer Niko Kovac wollte sich nicht konkret äußern. „Ich kann diesbezüglich gar nichts sagen“, sagte Kovac am Donnerstag in München und verwies auf die Zuständigkeit von Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Andererseits kann ich schon bestätigen, dass das ein richtig guter Spieler ist. Das hat er auch bei der Weltmeisterschaft bewiesen.“ Wie der SWR weiter berichtet, sollen sich beide Vereine aktuell sogar über einen Wechsel des Weltmeisters bereits in diesem Sommer unterhalten.

Pavard hatte bei der WM in Russland als Rechtsverteidiger der Franzosen auf sich aufmerksam gemacht. In Stuttgart besitzt er noch einen bis zum 30. Juni 2021 gültigen Vertrag, der im Sommer 2019 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro beinhaltet. Auf einen vorzeitigen Transfer Pavards angesprochen hatte VfB-Manager Reschke zuletzt gesagt, den Verteidiger nicht für 50 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen.

Kovac sieht aktuell aber ohnehin keinen Handlungsbedarf, da er mit 22 Feldspielern in München quantitativ am Limit sei. „22 Feldspieler sind schon das Maximum. Das sind viele Spieler. Alle wollen spielen. Und es wird eine schwere Aufgabe werden für den Trainer, alle bei Laune zu behalten. Deswegen müssen wir da jetzt nicht über einen anderen Spieler reden“, sagte der 46-Jährige. Die Transferfrist endet in der Bundesliga aber erst am 31. August. Bis dahin könnte es auch im Münchner Kader noch Bewegung bei möglichen Abgängen geben.

Die Schwaben jedenfalls scheinen was die Anzahl an Defensivspielern angeht vorbereitet für den Fall, dass Pavard schon in diesem Sommer wechselt. In Holger Badstuber, Timo Baumgartl, Marcin Kaminski und Marc Oliver Kempf verfügen sie bereits über vier Innenverteidiger. Auch auf der Rechtsverteidigerposition sind sie mit Andreas Beck und Neuzugang Pablo Maffeo bereits doppelt besetzt.

Pavard selbst hatte sich bis zuletzt wenig konkret geäußert, was seine Zukunft angeht. Am Mittwoch war der Weltmeister in seiner französischen Heimat empfangen worden, anschließend verabschiedete er sich in den Urlaub.

