SV DJK Kolbermoor gewinnt Tischtennis-Pokal der Frauen

Die Frauen des SV DJK Kolbermoor haben zum zweiten Mal den deutschen Tischtennis-Pokal gewonnen. Beim Endrunden-Turnier in Hannover setzte sich der Verein aus dem Landkreis Rosenheim in Oberbayern am Sonntag im Endspiel mit 3:0 gegen den TSV Langstadt durch. Das Team der Einzel-Europameisterin Petrissa Solja hatte zuvor im Halbfinale den deutschen Meister und Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside besiegt, der den Pokal-Wettbewerb in den vergangenen acht Jahren sieben Mal gewonnen hatte. Im Finale verlor Solja das erste Einzel gegen die Russin Swetlana Ganina. Die beiden anderen Punkte für Kolbermoor holten Kristin Lang und die Ungarin Georgina Pota.

© dpa-infocom, dpa:220109-99-647160/2

