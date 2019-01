Suspendierte Bürgermeisterin darf Amt wieder ausüben

Die vorläufige Dienstenthebung der Ersten Bürgermeisterin der Allgäuer Gemeinde Bolsterlang, Monika Zeller, wird ausgesetzt. Dies hat das Verwaltungsgericht München am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden. Die Landesanwaltschaft hatte die Bürgermeisterin der 1000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Oberallgäu im Juni vergangenen Jahres vorläufig suspendiert, weil sie mit der „Reichsbürger“-Bewegung in Verbindung gebracht wurde. Das Gericht stellte nun aber fest, dass es gegenwärtig „keine ausreichenden Anhaltspunkte“ für die Annahme gebe, die Bürgermeisterin gehöre der Reichsbürgerbewegung an und teile deren Gedankengut. „Reichsbürger“ lehnen die Bundesrepublik als Staat ab.

