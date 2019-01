Suspendierte Bürgermeisterin bleibt im Amt

Für den Oberstabsgefreiten geht es um alles: Sollte ihn das Amtsgericht Sigmaringen wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilen, ist seine Zukunft ruiniert. Für zwölf Jahre hat er sich bei der Bundeswehr verpflichtet. 2022 scheidet er aus. Danach steht ihm eine fünfjährige Berufsförderung zu. All diese Ansprüche sind in Gefahr. Bei einer Verurteilung würde er aus dem Dienstverhältnis entlassen.

Was ist geschehen? Der Hundeführer der Bundeswehr kommt zu einer Weihnachtsfeier in die Albkaserne nach Stetten am kalten Markt.