Surfer und Feuerwehr bergen E-Scooter aus Münchner Eisbach

Einen versenkten E-Scooter hat die Feuerwehr aus dem Eisbach in München geborgen. Der Scooter habe eine Gefahr für die dortigen Surfer dargestellt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Bei der Bergung am Samstagmittag arbeiteten den Angaben zufolge Einsatzkräfte und Surfer zusammen. Zuerst hätten die Kräfte der Feuerwehr das Gefährt über eine Drehleiter mit einem Einreißhaken angehoben. Durch die starke Strömung sei der Scooter dann mitgerissen worden. Circa 20 Meter flussabwärts konnten schließlich zwei der Wassersportler den Scooter aus dem Wasser fischen.

