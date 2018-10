Supersportwagen gegen Gartenmauer: 850 000 Euro Schaden

Das war ein teurer Spaß: Mit einem Supersportwagen vom Typ McLaren wollte ein Mann in Grünwald bei München eine Spritztour unternehmen. Die Ausfahrt bei sonnigem Herbstwetter endete am Samstagnachmittag allerdings an einer Gartenmauer. Ursache war ein Fahrfehler, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 43 Jahre alte Mann am Steuer verlor die Kontrolle über das PS-starke Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauer. Zwar blieb er selbst unverletzt, doch der Schaden an dem edlen Auto ist gewaltig: „Da das Fahrzeug einen Neupreis von ca. 1,2 Millionen Euro aufweist, wird der entstandene Schaden auf ca. 850.000 Euro geschätzt“, hieß es im Polizeibericht.