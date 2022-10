„Super Tag“: FC Bayern gewinnt gegen 1860 München

Im Münchner OIympiastadion hat der FC Bayern das stimmungsvolle Legenden-Derby für den guten Zweck gegen Lokalrivale TSV 1860 München gewonnen. Anlässlich von 50 Jahre Olympiapark besiegten Giovane Elber & Co. eine von Werner Lorant, Roland Kneißl und Karsten Wettberg betreute „Löwen“-Auswahl am Sonntag mit 8:6 (3:2). Vor rund 25.000 Zuschauern eröffnete Elber in der 3. Minute die Fußball-Gaudi für seine von Stefan Effenberg, Michael Henke und Raimond Aumann gecoachte Auswahl.

Dann trafen für den FC Bayern Torwart Hans-Jörg Butt (22. Foulelfmeter), Zvjezdan Misimovic (33.) fast von der Mittellinie, zweimal Ivica Olic (40., 46.), Paulo Sergio (44.), Claudio Pizarro (62.) und schließlich Marcel Witeczek (68.). „Es war ein super Tag“, sagte Pizarro dem TV-Sender Sport1 und freute sich über die Stimmung auf den Rängen.

Für den TSV 1860 waren gleich dreimal Sascha Mölders (12., 57., 63.), Stefan Reisinger (15.) und zweimal Benny Lauth (37., 50.) erfolgreich. Gespielt wurden zweimal 35 Minuten.

„Ich bin begeistert, dass viele dieser ehemaligen Bundesligacracks zugesagt haben“, sagte der frühere „Löwen“-Profikeeper Michael Hofmann über Spieler wie Pizarro, Sammy Kuffour oder Daniel Borimirov und Gerald Vanenburg.

Der Erlös dieses Benefizspiels unter dem Motto „München vereint“ kommt der Arche Kinderstiftung in Moosach zugute. Die Einrichtung betreut täglich bis zu 80 Kinder und 60 Jugendliche. Sie erhalten unter anderem täglich kostenlos eine warme Mahlzeit und werden bei den Hausaufgaben betreut.

© dpa-infocom, dpa:221023-99-232696/2