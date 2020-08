Sukowa: Dirndl ist „wunderbar praktisches Kleidungsstück“

Schauspielerin Barbara Sukowa (70) ist stolze Besitzerin eines Dirndls. „Ich habe irgendwie erkannt, ein richtiges Dirndl hat sowas Handfestes, ist ein wunderbar praktisches Kleidungsstück mit der Schürze und hat nichts mit Jodeln zu tun“, sagte Sukowa der „Abendzeitung“ (Mittwoch) in München.

Der Geburtstagswunsch zu ihrem 70. im Februar war auch ein Zeichen von Heimweh nach 25 Jahren in New York: Die Bremerin arbeitete einst am Münchner Residenztheater und erhielt drei Bayerische Filmpreise. Und: „Meine Tante ließ mal durchblicken, dass irgendein Großvater, von dem niemand etwas weiß, ein Bayer gewesen sein soll.“

Sukowas neuer Film „Wir beide“ von Regisseur Filippo Meneghetti startet am Donnerstag in den Kinos.