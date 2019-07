Suche nach vermisstem Taucher wegen Starkregens verschoben

Die Suche nach einem vermissten Taucher im oberbayerischen Walchensee ist am Montag zunächst nicht fortgesetzt worden. Grund dafür seien Starkregen und Bewölkung, sagte ein Polizeisprecher. Ob die Suche im weiteren Tagesverlauf wieder aufgenommen werden kann, stand zunächst nicht fest.

Ursprünglich sollten Taucher und speziell trainierte Leichenspürhunde weiter nach dem seit Samstag vermissten Mann suchen. Der 52-jährige Taucher war mit zwei Tauchpartnern im Walchensee, einem Alpensee oberhalb der Ortschaft Kochel am See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, unterwegs gewesen. Beim Auftauchen verloren diese ihn in etwa 90 Metern Tiefe aus den Augen. Wasserwacht und Polizei fanden ihn anschließend nicht.

Der Walchensee ist sehr tief, und es gibt dort viele Strömungen. Die Suche nach dem Vermissten gestaltet sich deshalb schwierig.

Mitteilung der Polizei vom 28. Juli 2019