Suche nach vermisstem Taucher im Walchensee bleibt erfolglos

Ein seit drei Tagen vermisster Taucher ist bei einer erneuten Suche im oberbayerischen Walchensee zunächst nicht gefunden worden. Polizeitaucher versuchten am Dienstag mit einem Tauchroboter, den 52-Jährigen in dem tiefen Alpensee zu finden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Aktion sollte am Dienstag bis in die Abendstunden dauern und am Mittwoch fortgesetzt werden.

Der Mann war am Samstag mit zwei Tauchpartnern in dem Bergsee oberhalb von Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) unterwegs gewesen, als seine Partner ihn beim Auftauchen in etwa 90 Metern Tiefe aus den Augen verloren. Wasserwacht, Polizei und Leichenspürhunde fanden den Vermissten anschließend nicht. Wegen schlechten Wetters hatten Taucher die Suche am Montag nicht fortsetzen können. Der Walchensee ist sehr tief, und es gibt dort viele Strömungen. Die Suche nach dem Vermissten gestaltet sich deshalb schwierig.

Mitteilung der Polizei vom 28. Juli 2019