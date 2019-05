Suche nach Schülerin Monika Frischholz geht weiter

Im Fall der seit fast 43 Jahren vermissten Monika Frischholz haben Polizeitaucher in der Oberpfalz nach der Schülerin gesucht. Spezialisten waren am Montagmorgen in einem kleinen Gewässer nahe Waldkirch, einem Ortsteil von Georgenberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, im Einsatz. Nach Angaben der Beamten könnte die Leiche der Schülerin dort abgelegt worden sein. Die Ermittler betonten allerdings, dass es ihnen bei der Aktion auch darum gehe, mögliche Ablageorte auszuschließen.

Die damals zwölfjährige Monika Frischholz aus Flossenbürg (Landkreis Neustadt) ist seit dem 25. Mai 1976 verschwunden. Nach Erkenntnissen der Polizei verlor sich ihre Spur, nachdem sie ihr Elternhaus am Nachmittag des Maitages verlassen hatte. Ermittler hatten Mitte April an zwei Stellen in der Oberpfalz gegraben - entdeckten aber nur Tierknochen.