Bei einem Sturz aus dem zweiten Stock ist ein Zweijähriger in Schwaben nur leicht verletzt worden. Das Kind fiel in Kempten auf ein Wiese und kam so glimpflich davon, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Erziehungsberechtigter hatte den Buben am Montagabend aus den Augen verloren. Das Kind wurde vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht.