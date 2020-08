Sturmtief: Märkte abgebrochen und Bahnstrecken blockiert

Sturmtief „Kirsten“ hat in Mittelfranken erste Schäden angerichtet. Die Deutsche Bahn musste die Strecke zwischen Fürth und Zirndorf (Landkreis Fürth) am Vormittag für etwa eine Stunde sperren, weil ein umgestürzter Baum die Gleise blockierte. Zwischen Roth und Schwabach gab es Schäden an der Oberleitung, so dass die Regionalbahnen ab Mittags nicht mehr fahren konnten. Sollte die Streckensperrung länger dauern, werde ein Ersatzverkehr eingerichtet, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch.

In Erlangen schlossen zwei Märkte schon um 12.00 Uhr. Am Vormittag habe es Sturmböen von mehr als 60 Kilometer pro Stunde gegeben, teilte die Stadt mit. In Fürth warnte die Kreisbrandinspektion über Twitter die Menschen vor umgestürzten Bäumen und herabstürzenden Gegenständen. Nach Angaben des Deutsche Wetterdienstes soll es im Laufe des Tages in Bayern vielerorts Sturmböen geben, besonders im nördlichen Franken, im Bergland, auf hohen Alpengipfeln und in Kammlagen.

Twitter-Meldung Kreisbrandinspektion Landkreis Fürth

Wetterbericht DWD