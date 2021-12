Sturm und Schnee verursachen über 500 Unfälle

München (dpa/lby)- Wegen des Wintereinbruchs sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste im Süden und Osten Bayerns zu über 500 Einsätzen gerufen wurden. Alleine in Nieder- und Oberbayern gab es am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch 430 Einsätze, wie die Polizei mitteilte.

In Ingolstadt kam es zu einem tödlichen Unfall, als zwei Fahrzeuge frontal kollidierten, ein Mann starb. Im benachbarten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verunglückte ein 80-Jähriger und prallte gegen einen Baum. Der Mann erlag später seinen Verletzungen.

In Schwaben wurden laut Polizei weit über hundert Unfälle gemeldet. Bei Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) blieben mehrere Lkw hängen und sorgten so für Behinderungen. Auf der A8 bei Elchingen (Landkreis Neu-Ulm) fuhr ein Kleintransporter auf einen Lkw. Der Fahrer sowie der Beifahrer des Transporters wurden dabei schwer verletzt. Die Fahrbahn musste für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

