Sturm-Legende sicher: Lewandowski knackt Müller-Rekord

Stürmer-Legende Klaus Fischer ist sicher, dass Robert Lewandowski den Gerd-Müller-Rekord von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison knacken wird. „Ich bin überzeugt, dass er 40 Tore oder sogar mehr schießt, wenn er verletzungsfrei bleibt. Zehn Spiele bleiben ihm ja noch. Ich hätte nie gedacht, dass Gerd Müllers Bestmarke tatsächlich mal in Gefahr gerät. Das ist wirklich unglaublich, eine großartige Leistung von Lewandowski. Er schafft es“, sagte der 71-Jährige in einem Interview der „Abendzeitung“. In der ewigen Bundesliga-Torschützenliste liegt Fischer mit 268 Toren noch einen Treffer vor Lewandowski. Müller führt mit 365 Toren.

Einen Weltklasse-Angreifer für die Fußball-Nationalmannschaft sieht Fischer dagegen weit und breit nicht. „Die Suche nach einem deutschen Topstürmer ist vergleichbar mit der Mars-Mission der Nasa. Deutschland hat es über Jahre versäumt, diesen Spielertypen auszubilden. Der letzte ideale Mittelstürmer war Miroslav Klose“, sagte der 45-malige Nationalspieler. „Und ich glaube nicht, dass ich einen wie ihn noch erleben werde. Das ist schade. Denn ohne echten Mittelstürmer gewinnst du nichts. 2018 in Russland sind wir auch deshalb in der WM-Vorrunde ausgeschieden.“

Kritik übte Fischer an Bundestrainer Joachim Löw, der Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng im Zuge des Neuaufbaus aus dem Nationalteam gestrichen hatte. „Diese Maßnahmen sprechen nicht gerade für die Qualität des Bundestrainers. Und Löw hat die Quittung dafür bekommen, sein Team gehört nicht mehr zur Weltspitze. An Müllers Stelle würde ich nicht mehr für Deutschland spielen. Ich hätte den Stolz, Nein zu sagen“, sagte Fischer.

Der langjährige Schalker Profi bedauert den Absturz seines Ex-Clubs. „Ich hätte es unheimlich gern, dass Schalke die Klasse hält, aber daran glauben kann ich nicht“, sagte er. „Schalke gehört in die Bundesliga, aber von Tradition allein kannst du nicht leben.“

© dpa-infocom, dpa:210308-99-737806/2

