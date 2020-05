Studie: Menschen bei Wahl nicht von Corona verunsichert

Bei der Kommunalwahl in Bayern haben sich die Menschen nicht vom Coronavirus abschrecken lassen. Nach Angaben des Ifo-Instituts vom Mittwoch stieg die Wahlbeteiligung in Landkreisen mit ersten bestätigten Corona-Fällen um 1 bis 2 Prozentpunkte stärker als in noch coronafreien Landkreisen - jeweils im Vergleich zur vorherigen Wahl im Jahr 2014. „In schwierigen Zeiten besinnen sich die Wähler auf demokratische Grundwerte und stärken ihren lokalen Politikern den Rücken“, erklärte Studienleiter Felix Rösel mit Verweis auf eine mögliche Solidarisierung der Bevölkerung.

Zudem sei das Infektionsrisiko zu Beginn der Pandemie noch als gering eingeschätzt worden. Zum Zeitpunkt der bayerischen Kommunalwahl am 15. März gab es nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestätigte 886 Corona-Fälle im Freistaat.