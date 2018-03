Studie: Die meisten Handwerker planen Preiserhöhungen

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich auf Preiserhöhungen für Handwerksleistungen wie einen neuen Haarschnitt oder den Umbau ihres Hauses einstellen. Nach einer Umfrage des Verbands der Vereine Creditreform planen gut 60 Prozent der Betriebe Preiserhöhungen, wie dessen Hauptgeschäftsführer Volker Ulbricht am Donnerstag auf der Internationalen Handwerksmesse (bis 13. März) in München sagte. „Insbesondere im Baugewerbe dürften die Preise anziehen, was in diesen Wirtschaftsbereichen nahezu zwei Drittel der Befragten angekündigt haben.“

Angesichts voller Auftragsbücher und steigender Umsätze sei die Stimmung im Handwerk hervorragend. Den aktuellen Auftragsboom könnten die Betriebe aber nur mit mehr Personal bewältigen, sagte Ulbricht. Fast ein Drittel der Betriebe wolle deshalb die Zahl seiner Mitarbeiter in den kommenden Monaten aufstocken. Es bleibe abzuwarten, ob der Aufschwung durch den Fachkräftemangel schließlich gebremst werde.