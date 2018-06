Studie: Bayern kann auf Einsparungen verzichten

Die Staatsregierung in Bayern ist nach einer neuen Studie finanzpolitischer Spitzenreiter in Deutschland – und muss deswegen in den kommenden Jahren auch keine schmerzlichen Ausgabekürzungen in Angriff nehmen. Im am Mittwoch veröffentlichten neuen Ländervergleich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat Bayern den Spitzenplatz von Baden-Württemberg übernommen.

Bayern und Baden-Württemberg sind auch unter den fünf Bundesländern, die nach Einschätzung der Unternehmensberater einen jährlichen Anstieg der Ausgaben um 2,5 Prozent ohne Ausgabekürzungen erfüllen könnten. „Von den 16 Ländern mit Abstand am besten aufgestellt ist ohne Frage Bayern“, heißt es in dem Papier.

Nach der Analyse des Unternehmens verdankt Bayern seine gute Ausgangslage vor allem den im Ländervergleich niedrigen Ausgaben für Schuldzinsen und die Versorgung pensionierter Beamten. Die Staatsregierung gibt dafür laut PwC 14,3 Prozent des Etats aus. „Bayern zählt zu den Ländern, die Spielraum beim Schuldenabbau besitzen und die keine Probleme mit dem Einhalten der Schuldenbremse bekommen werden“, heißt es in der Untersuchung.

Die Ausgaben für die Versorgung alter Menschen würden aber ähnlich wie in Baden-Württemberg stark steigen. Das Unternehmen hält aber wegen sinkender Schülerzahlen niedrigere Ausgaben für Schulen und Jugendhilfe für „erreichbar“, wie es in dem Papier heißt. (lby)