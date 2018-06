Studie: Bayern bei Ganztagsschul-Ausstattung im Mittelfeld

- Bayern liegt bei den Lernzeiten und der Ausstattung von gebundenen Ganztagsschulen mit Lehrern und Erziehern im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Das geht aus einer am Donnerstag vorgestellten Studie der Bertelsmann-Stiftung über das bundesweit wachsende Ganztagsangebot in Deutschland hervor. Die Analyse soll erstmals die Lernbedingungen für die 1,27 Millionen Schüler in gebundenen Ganztagsschulen vergleichbar machen - die klaffen je nach Bundesland und Schulform gravierend auseinander.

Demnach sieht es an gebundenen Ganztagsschulen in Bayern so aus: An Grundschulen haben die Schüler 13,8 zusätzliche Stunden wöchentlich zur Verfügung (13,7 im Bundesdurchschnitt), an Gymnasien 8,9 (7,8) und an anderen weiterführenden Schulen 9,6 (8,2). Und auch bei den zusätzlichen Personalressourcen liegt Bayern im Mittelfeld. Gemessen an den zusätzlichen Personalausgaben pro Ganztagsklasse und Jahr liegt der Freistaat der Studie zufolge überall an dritter Stelle.

Das hob auch das Kultusministerium hervor: Bayern investiere im bundesweiten Vergleich sehr viel Geld in Lehrerstunden und Zusatzpersonal im gebundenen Ganztag, erklärte ein Sprecher. Nur Berlin und das Saarland, die überdurchschnittlich vom Länderfinanzausgleich profitieren, lägen hier noch vor Bayern.

Für die Analyse haben sich die Bildungsforscher ausschließlich auf die Form des sogenannten gebundenen Ganztags konzentriert - also Schulen, an denen längeres gemeinsamen Lernen wirklich Pflicht ist.

Nicht bewertet wurde, wie weit der Ausbau von Ganztagsangeboten inzwischen gediehen ist - hier hat Bayern deutlichen Nachholbedarf.