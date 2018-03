Stromversorger nutzt ausgediente E-Auto-Batterien

Der Nürnberger Stromversorger N-Ergie will künftig Schwankungen im regionalen Stromnetz mit ausgedienten E-Auto-Batterien abpuffern. Der aus 84 Batteriemodulen bestehende Stromspeicher solle im April als bayernweites Pilotprojekt in der mittelfränkischen Gemeinde Wendelstein (Landkreis Roth) in Dienst gehen, berichtete N-Ergie-Projektleiter Stefan Mull der Deutschen Presse-Agentur. Ähnliche Pilotprojekte gebe es in Stuttgart und Hamburg, um wirksamer auf die schwankende Stromeinspeisung von Solaranlagen und Windrädern reagieren zu können. Sollte sich das Wendelsteiner Projekt als erfolgreich erweisen, sei die Errichtung solcher Energiespeicher auch in anderen Regionen denkbar, sagte Mull.