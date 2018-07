Strohpresse in Flammen

Beim Brand einer Strohpresse in der Oberpfalz ist ein Schaden in Höhe von rund 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 25-jähriger Arbeiter befand sich mit einem Traktor und dem angehängten Gerät am Mittwochabend auf einem Feld in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), um Stroh in Ballen zu pressen. Als die Maschine Feuer fing, gelang es ihm gerade noch rechtzeitig, den Anhänger abzukoppeln. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Strohpresse wurde durch die Flammen zerstört.