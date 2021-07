Strohlager und Stall abgebrannt: Hoher Sachschaden

Ein Stall und ein Strohlager sind in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Babenhausen (Unterallgäu) vollständig abgebrannt. Das Feuer war am Samstagnachmittag aus unbekannter Ursache im Strohlager ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein im Stall befindliches Tier starb in den Flammen. 186 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und konnten verhindern, dass sich der Brand auf die Wohngebäude ausdehnte. Die Stallung sowie das Strohlager sind den Angaben zufolge nicht mehr nutzbar. Es sei ein Schaden in einem hohen sechsstelligen Bereich entstanden.

