Strohlager brennt lichterloh: Kriminalpolizei ermittelt

Eine Scheune mit Stroh hat in Oberpleichfeld (Landkreis Würzburg) Feuer gefangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, loderten die Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht schon aus dem Dachstuhl. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden und das Feuer sei unter Kontrolle, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Ursache und Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.