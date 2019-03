Streit vor der Disco: 20-Jähriger sticht 16-Jährigen nieder

Bei einem nächtlichen Streit vor einer Diskothek im unterfränkischen Bad Kissingen hat ein 20-Jähriger einen 16-Jährigen niedergestochen. Der Teenager wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Schon in der Disco war es am frühen Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Kurz vor 2.00 Uhr am Morgen trafen sich die Kontrahenten dann auf dem Parkplatz vor dem Club. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, zog bei dem folgenden Handgemenge der 20-Jährige ein Messer und stach mehrfach auf den 16-Jährigen ein. Der Sicherheitsdienst der Disco hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Verletzungen des Opfers sind laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Tatverdächtige konnte nach einer Blutentnahme auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt werden.