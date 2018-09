Streit unter Obdachlosen eskaliert - Lebensgefahr

Ein Streit in einer Obdachlosenunterkunft ist im bayerischen Allgäu so eskaliert, dass ein 59-Jähriger in Lebensgefahr schwebt. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, fanden Polizisten am späten Montagabend im Badezimmer einer Obdachlosenunterkunft in Kaufbauren einen 36-Jährigen vor, der mit einem Schlauch mit Metallendstück auf einen am Boden liegenden Mann einprügelte. Der Verdächtige konnte von den Beamten überwältigt und gefesselt werden.

Der 59-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-jährige Tatverdächtige musste ebenfalls behandelt werden. Beide Männer waren nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt der Tat alkoholisiert.

Der Kriminaldauerdienst hat noch in der Tatnacht die ersten Ermittlungen übernommen. Das Tatwerkzeug, einen Schlauch mit Metallendstück, wurde sichergestellt. Beide Beteiligte standen unter Alkoholbeeinflussung. Gegen den 36-Jährigen wurde am Dienstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.

