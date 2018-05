Streit unter Erntehelfern eskaliert: Zehn Verletzte

Abensberg (dpa/lby) Ein Streit unter Erntehelfern ist in Niederbayern eskaliert. Bei der Rauferei wurden etwa zehn Personen leicht bis mittelschwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zunächst waren am Samstag in Abensberg (Landkreis Kelheim) zwei 28 und 22 Jahre alte Männer verbal aneinandergeraten. Später mischten sich dann elf weitere, teilweise betrunkene Personen ein. Bei der Auseinandersetzung kamen auch Bierflaschen und ein Spargelmesser zum Einsatz. Die Kripo Landshut ermittelt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.