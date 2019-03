Streit um „Unendliche Geschichte“: Letztes Kapitel vollendet

Das letzte Kapitel in einem Rechtsstreit um den Jugendbuchklassiker „Die unendliche Geschichte“ ist vollendet. Im Prozess um Vermarktungsrechte entschied das Oberlandesgericht München am Donnerstag im Sinne der Erben des Erfolgsautors Michael Ende und ließ keine Revision zu. (AZ 29 U 2105/18).

Ein Anwalt und dessen Sohn hatten sich mit Endes Nachlassverwalter um die Merchandising-Rechte an Endes literarischem Werk gestritten. Der Rechtsanwalt hatte damals die Rechte zwischen Ende und den Produzenten des berühmten Films aus dem Jahr 1984 vermittelt. Vor Gericht argumentierte er nun, Ende selbst habe ihm umfassende Merchandising-Rechte auf Lebenszeit zugesichert.

Gegen diese Ansicht wehrten sich der Nachlassverwalter und die Erben des 1995 gestorbenen Schriftstellers. Deren Anwalt Ralph Oliver Graef sprach vor Gericht von einem „Lügenkonstrukt“: „Es wurden keine Merchandising-Rechte am Buch eingeräumt. Bei Filmproduktionen werden Auswertungsrechte immer nur an der konkret hergestellten Produktion eingeräumt.“

In der mündlichen Verhandlung hatte das Gericht bereits angedeutet, dass der Kläger kaum Chancen habe. Dennoch regte der Vorsitzende Richter zunächst einen Vergleich an. Dies kam für die beklagten Erben aber nicht in Frage. Das Urteil gab ihnen nun auf ganzer Linie Recht: „Wir gehen da tatsächlich zu 100 Prozent raus“, betonte Anwalt Graef. Die Filmrechte und die Merchandisingrechte am Werk „Die unendliche Geschichte“ lägen nunmehr wieder bei den Erben Michael Endes.