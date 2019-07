Streit um Ticket-Zweitverkauf für Passion

Neue Runde im monatelangen Streit um den Zweitverkauf von teuren Tickets für die berühmten Passionsspiele von Oberammergau: Vor dem Oberlandesgericht München wehrten sich die Oberammergauer am Donnerstag in zweiter Instanz gegen die Internetplattform Viagogo. Sie bewirbt die Karten im Internet mit Hinweisen wie „ausverkauft“, „nur noch wenige Tickets verfügbar“ oder auch „Die günstigsten Tickets sind schon fast alle weg“.

Derartige Angaben seien irreführend, sagte der Vorsitzende Richter Andreas Müller am Donnerstag. Dem Verbraucher werde vorgegaukelt, dass er schnell bestellen müsse, um noch eine begehrte Karte zu ergattern. Dabei habe Viagogo nie über ein fixes Ticketkontingent verfügt, das schon verkauft sein könnte. Viagogo bietet die Karten für mehr als 200 bis knapp 300 Euro an. Direkt über die Passionsspiele kosten die Einzelkarten zwischen 30 und 180 Euro.

Das Landgericht München I hatte der Plattform in erster Instanz untersagt, mit den entsprechenden Aussagen für den Ticketverkauf zu werden. Andernfalls drohten laut Gericht 250 000 Euro Ordnungsgeld.

Oberammergau wehrt sich auch gegen den Verkauf der besonders begehrten Karten für die Premiere am 16. Mai 2020. Dafür sind im freien Handel gar keine Karten zu haben, da die Plätze Ehrengästen oder Dorfbewohnern vorbehalten sind. Viagogo bot aber auch am Donnerstag vier Karten dafür an, zwei für 1321 Euro und zwei für 1586 Euro.

