Streit um Parkplatz eskaliert: Verletzter Fuß

Der beharrliche Versuch, einen Parkplatz für einen Bekannten in Schweinfurt frei zu halten, hat einem 19-Jährigen eine Verletzung und eine Anzeige eingebracht. Ein 42 Jahre alter Autofahrer fuhr ihm am Samstag kurzerhand über den Fuß, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil Fußgänger Parklücken nicht blockieren dürfen und der 19-Jährige den Autofahrer unter Druck setzte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Nötigung. Der Autofahrer wiederum muss sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der 19-Jährige wurde leicht am Fuß verletzt ins Krankenhaus gebracht.