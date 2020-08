Streit um Kleinkind eskaliert: Vier Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung ums Sorgerecht für ein Kind sind in Geisenhausen (Landkreis Landshut) vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, versuchte der Vater des einjährigen Jungen das Kind von seiner getrennt von ihm lebenden Frau mit Gewalt an sich zu nehmen. Als ihn Familienmitglieder und Nachbarn daran hindern wollten, eskalierte der Streit.

Vier Beteiligte wurden danach vor allem wegen Schürfwunden und Prellungen ärztlich versorgt. Ein größeres Aufgebot an Beamten habe Schlimmeres verhindert, teilte die Polizei mit. Der Vater des Jungen wurde vorübergehend festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchter Kindesentziehung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.