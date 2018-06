Streit um Kitzinger Stollen: Stadt gewinnt vor Gericht

Im Streit um die Verfüllung von mehr als 100 Jahre alten Bergbaustollen unter Wohnhäusern hat die Stadt Kitzingen vor Gericht einen Erfolg erzielt. Das Verwaltungsgericht Würzburg hob nach Angaben einer Sprecherin am Freitag einen Bescheid des Bergamts Nordbayern auf, in dem die Stadt im Jahr 2015 verpflichtet worden war, teils meterhohe Hohlräume auf eigene Kosten fachmännisch auffüllen zu lassen (Az.: W 5 K 15.1109). Die Stadt will jedoch erreichen, dass der Freistaat einen Großteil der Kosten übernimmt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ungeklärt ist zudem noch, wie es mit den Stollen unter den drei Wohnhäusern nun weitergeht.

Denn dass die Gänge gesichert werden müssen, stand in der Gerichtsverhandlung außer Frage. Allen Prozessbeteiligten war klar, dass die Gefahr von Einstürzen besteht, die bis an die Oberfläche Auswirkungen haben können.

Vor mehr als 100 Jahren wurde in Kitzingen noch Kalkstein abgebaut. Jahrzehnte später wurden bei Bauarbeiten noch davon stammende Hohlräume gefunden. In der Gerichtsverhandlung ging es neben der Zuständigkeit auch um technische Fragen wie die vom Bergamt geforderte Art der Füllung und die Erkundung des Areals.