Streit um Geld: Angeklagter bestreitet Mordversuch an seiner Mutter

- Ein wegen versuchten Mordes vor Gericht stehender Mann hat abgestritten, dass er seine Mutter im Streit um Geld lebensgefährlich verletzt hat. „Nein. Ich war das nicht. Sie hat sich selbst auf die Augen geschlagen“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag vor dem Landgericht Schweinfurt. Seine Mutter war im März mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dabei stellten die Mediziner ein Schädel-Hirn-Trauma, die Lähmung eines Hirnnervs, einen offenen Nasenbeinbruch und Schwellungen im Gesicht fest. Der Vater der Familie fand seine Frau damals blutüberströmt und gerade noch rechtzeitig auf dem Boden liegend in der Wohnung. Zuvor war ihm sein Sohn noch im Treppenhaus begegnet.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte aus Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) vor der blutigen Attacke Geld von seiner Mutter verlangt und nicht bekommen hatte. Die Tritte und Schläge gegen das Gesicht der Frau seien aus Habgier erfolgt, deshalb sei von versuchtem Mord auszugehen. Die Mutter selbst erinnert sich nicht an den Tattag. Einen dritten, unabhängigen Zeugen gibt es nicht.

Der arbeitslose und ungelernte Mann ist seit einigen Monaten im Rahmen seiner Untersuchungshaft nicht mehr in der Justizvollzugsanstalt, sondern in einer Psychiatrie untergebracht. Am ersten Prozesstag kam auch zur Sprache, dass er seit vielen Jahren regelmäßig Heroin konsumiert und Alkohol getrunken hat. Kurz nach der Tat hatte der 37-Jährige bei seiner Festnahme noch Alkohol von mehr als 0,8 Promille im Blut gehabt.

Mitteilung der Polizei vom März 2015