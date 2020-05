Streit um Forschungsreaktor: Fortschritt bei Brennstoff

Auf der Suche nach einem neuen Brennstoff für den wegen des Betriebs mit hochangereichertem Uran umstrittenen Forschungsreaktor FRM II in Garching gibt es Fortschritte. Bei der Herstellung eines niedriger angereicherten Brennstoffs gehe es voran, teilte die Technische Universität München (TUM) als Betreiberin am Dienstag mit. Die TUM und der französische Brennelemente-Fertiger Framatome haben das Pilotprojekt zur Fertigung eines Brennstoffs mit einer Anreicherung von 19,75 Prozent im vergangenen Jahr vereinbart. Die ersten Prototypen sollen Anfang 2021 hergestellt werden und 2022 in die Produktion gehen, zunächst für erste Bestrahlungsversuche.

Bisher läuft der Reaktor mit 93 Prozent angereichertem Uran. Atomgegner, Umweltschützer und Grüne kritisieren dies seit langem und sprechen von waffenfähigem Material. Sie forderten deshalb die Abschaltung.

