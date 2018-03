Streit um das Riedberger Horn

Bei einer Verbindung der Allgäuer Skigebiete Grasgehren und Balderschwang geht es auch um die Zukunft des alpinen Tourismus.

Von Alpeneinsamkeit keine Spur: Der Tag ist sonnig – und kurz nach Mittag steigen Skitourengeher zu Dutzenden auf das Riedberger Horn, einen schön geformten Berg im westlichen Oberallgäu. Sein 1787 Meter hoch gelegenes Gipfelplateau füllt sich. „Volksfest“, schimpft Udo Grundner, ein älterer Tourengeher, der aus dem nahen Vorarlberg angereist ist. Für ihn sind es „viel zu viel Leute“. Eine Feststellung, die einen wunden Punkt berührt. Dieser sorgt bis in höchste bayerische Regierungskreise hinein für Unruhe. Eine zentrale Frage dabei lautet: Wie hoch ist die ökologische Wertigkeit des Riedberger Horns?

Abseits gelegenes Hochtal

Dass die Frage überhaupt gestellt wird, hat mit einer Uralt-Idee zu tun: dem Verknüpfen der beiden Skigebiete Balderschwang und Grasgehren. Beide sind für sich genommen relativ klein. Sie befinden sich zudem in einem abseits gelegenen Hochtal. Eigentlich keine Gegend für eine weit übers Land hallende Aufgeregtheit. Dennoch gibt es genug Leute, die glauben, dass sich dort das Schicksal des ökologischen Alpenschutzes entscheidet. Die andere Seite sieht Balderschwang und Grasgehren als Prüfstein, ob man künftig in den bayerischen Alpen überhaupt noch größere touristische Projekte umsetzen kann.

Geplant ist eine 2500 Meter lange Verbindungsseilbahn zwischen den Skigebieten, die nebenbei noch sommers für Ausflügler nutzbar sein soll. Hinzu kommt eine sich über dreieinhalb Kilometer erstreckende Abfahrt durch Hochweiden und ein Waldstück. Womit das Riedberger Horn ins Spiel kommt. Entlang dessen Südwestseite würde die Verknüpfung vollzogen. „Für uns in Grasgehren ist sie existenziell“, sagt Berni Huber, Chef der dortigen Liftgesellschaft und ehemaliger deutscher Skirennläufer. „Wir kämpfen seit Langem dafür.“ Erste Ideen gab es bereits 1968. Wobei es in Grasgehren gleich um zweierlei geht: um mehr Pistenkilometer durch das Hinzuaddieren des Balderschwanger Skigebiets, aber auch um die touristische Erreichbarkeit der eigenen Abfahrten.

Alpenplan stoppte Debatte

Grasgehren ist ein Bergkessel mit Liften, einem Wirtshaus sowie einem Großparkplatz. Erschlossen wird das Gebiet über eine kurvige Passstraße, auf der winters oft schlecht zu fahren ist. Eine Seilbahn vom tiefer liegenden Dorf Balderschwang her würde das Verkehrsproblem entschärfen, hofft Huber. Über Jahrzehnte hinweg erstickte jedoch der bayerische Alpenplan jede Diskussion. Er stammt von 1972 und dient dem Schutz der Berge vor zügelloser Erschließung. Sie werden in drei Zonen eingeteilt. Der Bereich C ist am strengsten geschützt. Darunter fällt beispielsweise auch der berühmte Watzmann bei Berchtesgaden. Außer Forst- und Weidewege darf bei ihm nichts gebaut werden.

In der C-Zone befinden sich auch große Bereiche des Riedberger Horns. Das Verbindungsprojekt würde diesen Bereich berühren. Eigentlich ein K.-o.-Kriterium. Nach der Neufassung des bayerischen Landesentwicklungsplans 2006 sehen Menschen wie Huber aber eine Chance, doch noch zum Ziel zu kommen. Das Zauberwort heißt Zielabweichungsverfahren.

Es könnte die Alpenplan-Vorgaben am Riedberger Horn lockern, sofern sich gewünschte Änderungen im Rahmen halten. Ob dies der Fall ist, harrt einer Klärung. Huber sieht kein Problem. Die C-Zone würde nur verschoben. Sie könnte dabei sogar vergrößert werden.

Genug abseits befindliche Landschaft besitzt das Hochtal: Bergwälder, Gipfelgrate, Tobel. Guten Gewissens hat deshalb die Gemeinde Obermaiselstein, in deren Gemarkung Grasgehren liegt, ein Zielabweichungsverfahren beantragt. Ebenso Balderschwang. Dessen Bürgermeister Konrad Kienle gehört zu den lautstärksten Befürwortern des Projekts. Im Hauptberuf Wirt und Hotelier, verweist er auf die Modernisierung umliegender Skigebiete. Erst dieser Tage ist die Nachricht gekommen, dass im benachbarten Kleinwalsertal 30 Millionen Euro in die Zusammenlegung der dortigen kleinen Skigebiete investiert werden soll. Kienle meint dann auch: „Nur ein Ausbau kann den Wintersport bei uns für die nächste Generation sichern.“

Schutz für das Birkwild

Für das vom Tourismus lebende Dorf mit seinen gut 300 Einwohnern mag dies stimmen. Selbst Ausbau-Gegner sehen die Bedeutung des Tourismus. Sie hätten ihn nur gerne „sanft“ und ohne Eingriffe in die Landschaft. Ein Federvieh könnte ihnen helfen: das vom Aussterben bedrohte Birkwild. Es hat im Bereich des Riedberger Horns Balz- und Brutplätze. Womit für Vogelschützer schon mal klar ist: Nichts geht mehr, sonst könnte die gefährdete Art beunruhigt werden. Der Deutsche Alpenverein nimmt dieses Argument gerne auf. Letztlich ist er aber überall strikt gegen neue Lifte. Manfred Scheuermann, beim Alpenverein zuständig für naturverträglichen Wintersport, betont: „Wir sind mit aller Deutlichkeit gegen eine Verbindung der Skigebiete.“ Tourengehen hält er dagegen für ökologisch vertretbar. So wirbt der Alpenverein für dieses Freizeitvergnügen am Riedberger Horn.

Auch oben am Gipfel sehen sich Tourengeher auf der richtigen Seite. „Eine Seilbahn wäre schlimm. So etwas stört die Natur, bringt viel mehr Skifahrer in die Hänge und macht uns das Tourengebiet kaputt“, meinen zwei sportliche Frauen. Inwieweit aber Tourengeher die Umwelt des Berges schonen, liegt alles andere als auf der Hand. Der Augenschein ist eher alarmierend. In der Nacht vor dem Ortstermin hat es Neuschnee gegeben. Nun ziehen sich Aufstiegsspuren durch die Bergwälder. Bei der Abfahrt scheinen Tourengeher durch jede Fichtengruppe gerauscht zu sein. Dazu kommen Fährten von Schneeschuh-Wanderern. Wildruhezonen sehen anders aus.

„Eine Gondelbahn und eine Piste können dort gar nicht mehr stören“, glaubt deshalb ein älterer Skilehrer, der sich am Spätnachmittag im Balderschwanger Passstüble ein Bier genehmigt. Die anderen Gäste am Tisch nicken zustimmend. Wirtin Isabell ergänzt, dass eine Skigebietsverbindung „natürlich für mehr Geschäft sorgen würde“. Dies trifft die Stimmung in dem beschaulichen Ferienort. Auf Ausbau-Gegner trifft man selten. „Es sind doch nur Auswärtige, die Rabatz machen“, schimpft ein anderer Zecher am Tisch im Passstüble. Im Visier hat er „Alpenvereinler aus München und den Bund Naturschutz“. Zumindest bilden die beiden Verbände hartnäckig die Hauptwiderstandsfront. Dahinter steckt mehr als der Kampf um einen Berghang im letzten Zipfel des Allgäus.

„Es geht dort um eine grundsätzliche Richtungsentscheidung über die Entwicklung des Tourismus im bayerischen Alpenraum“, meint Thomas Frey, Regionalreferent beim Bund Naturschutz. Gebe man am Riedberger Horn nach, würden auch anderswo Investoren neue Millionenprojekte in die Berge stellen wollen. Der schützende Alpenplan, so Frey, liefe Gefahr, dem Massentourismus geopfert zu werden.

Befürworter und Gegner

Die Ausbau-Gegner haben sogar eine Fürsprecherin in der CSU geführten bayerischen Staatsregierung. Es ist Umweltministerin Ulrike Scharf. Sie attestiert: „Dieser Naturraum braucht besonderen Schutz.“ Im Landwirtschaftsministerium von Helmut Brunner wird es als problematisch empfunden, dass einige Hektar Bergwald für die geplante Abfahrt gefällt werden müssten. Mehr politisches Gewicht im Kabinett haben jedoch die Befürworter – etwa Wirtschaftsministerin Ilse Aigner. Sie betont: „Die Zusammenlegung der Skigebiete wäre ein wichtiger Impuls für das Oberallgäu.“

Ausschlaggebend dürfte aber sein, wie sich Finanz- und Heimatminister Markus Söder entscheidet. 2012 war der Möchtegern-Nachfolger von Ministerpräsident Horst Seehofer noch Projektgegner. Inzwischen genießen die Pläne am Riedberger Horn seine Unterstützung. Zuletzt hat Söder dies auf dem Jahresempfang der Oberallgäuer CSU in Fischen deutlich gemacht. Alpentäler bräuchten eine Perspektive, rief er in den Saal.

Seine regionalen Parteifreunde haben wiederum den Druck auf ihn erhöht, das Projekt durchzuwinken. Sie rechnen im nächsten Vierteljahr mit einer Entscheidung. Wer verliert, dürfte klagen. Das haben Befürworter wie Gegner bereits durchklingen lassen. Für Ruhe scheint das Riedberger Horn das falsche Objekt zu sein. Dass bei der örtlichen Besichtigung noch eine Gruppe Engländer mit Gebrüll vom Gipfel aus ins Gelände fährt, vervollständigt diesen Eindruck.