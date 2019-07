Streit um Übersetzung im Prozess um verdurstetes Mädchen

Im Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen streitet die Nebenklage mit dem Gericht um die Übersetzung der Kronzeugen-Aussage. Die Anwälte, die die mutmaßliche Mutter des toten Kindes vertreten, kritisierten am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht München Missverständnisse in der bisherigen Vernehmung ihrer Mandantin. Die ursprünglich geplante weitere Aussage der 47 Jahre alte Jesidin verzögerte sich darum.

Eine 28 Jahre alte Deutsche aus Lohne in Niedersachsen ist in dem Prozess wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie und ihr Ehemann sollen als Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Jesidin und deren kleine Tochter als Sklaven gehalten haben. Das fünf Jahre alte Mädchen soll verdurstet sein, weil es zur Strafe in brennender Sonne bei 45 Grad in einem Hof angekettet worden sei.

Die Nebenklage-Vertreter gaben an, ihre Mandantin verstehe die Dolmetscherin manchmal nicht, weil diese einen anderen kurdischen Dialekt spreche als sie. Prozessbeobachter - zwei davon aus dem Irak - hätten darauf hingewiesen. Darum habe die 47-Jährige die zentrale Frage, wann sie ihre Tochter zum letzten Mal gesehen habe, auch nicht korrekt beantworten können. Die Jesidin habe verstanden, wann sie ihre Tochter „zum ersten Mal“ gesehen habe. Die Aussage der Frau hatte auch deshalb für Irritationen gesorgt. Die Nebenklage forderte nun, einen weiteren Dolmetscher hinzuzuziehen und die drei Beobachter, die die Missverständnisse entdeckt haben wollen, als Zeugen zu befragen. Das Gericht deutete allerdings an, der Forderung nach einem zweiten Übersetzer nicht nachkommen zu wollen.

Die Jesidin gilt als wichtigste Zeugin in dem Prozess, ihre Vernehmung gestaltet sich aber - unter anderem wegen Problemen bei der Übersetzung - schwierig. Ursprünglich hatte das Gericht in dem Prozess Termine bis Ende September angesetzt, in der vergangenen Woche kamen aber fünf zusätzliche Termine hinzu. Der derzeit letzte Termin in dem Verfahren ist nun der 14. November 2019.