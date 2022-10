Streit nach Veranstaltung eskaliert

Nach einer Veranstaltung in München sind über 30 Menschen miteinander in Streit geraten. Vereinzelt sei es zu Schlägereien gekommen, außerdem sei aus der Gruppe heraus Pfefferspray gesprüht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beim anschließenden Polizeieinsatz am Montagabend im Stadtteil Ludwigsvorstadt wurde eine 26 Jahre alte Beamtin im Gesicht verletzt, ein 26 Jahre alter Polizist erlitt eine Rückenprellung. Auch einige Menschen aus der Gruppe wurden leicht verletzt.

Bei den Durchsuchungen der Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge Vermummungsgegenstände und Tierabwehrspray gefunden. Sieben Menschen wurden unter anderem wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung sowie Widerstand angezeigt.

